Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение правительству помочь с устройством в детский сад мальчику-инвалиду. Сообщается, что мама ребенка с диагнозом ДЦП уже больше полугода не может устроить его в дошкольное учреждение.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства возможность устроить мальчика-инвалида в детский сад. Как передают «Невские новости», Беглов поручил заняться вопросом зачисления особенного ребенка в дошкольное заведение.

Известно, что трехлетний мальчик родился с диагнозом ДЦП и не может самостоятельно передвигаться. Его мама на протяжении полугода пытается устроить ребенка в детский сад, но мальчика не принимают из-за того, что он инвалид. Несмотря на это, по словам женщины, ее сын очень умный мальчик и должен посещать детсад.

Отметим, что семья из четырех человек нуждается в новой жилплощади. Однако из-за того, что мальчик-инвалид не ходит в детский сад, его мама не может найти работу и накопить деньги на улучшение жилищных условий. После долгих походов по комиссиям она решила обратиться на прямую к Беглову. Теперь вопрос об устройстве мальчика в детский сад должен решиться в ближайшее время.