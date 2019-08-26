Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Власти Петербурга увеличат эффективность территории вокруг «Пулково»

53
0 Оставить комментарий

Власти Петербурга увеличат эффективность территории вокруг Пулково

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с городским правительством межевание территории города. Сообщается, что власти намерены повысить эффективность пространства вокруг аэропорта «Пулково».

В Смольном на заседании правительства и врио губернатора Александра Беглова обсудили проекты планировки и межевания городских территорий. Как передают «Невские новости», вокруг «Пулково» будет развиваться деловая зона, которая, по словам главы комитета по внешним связям Петербурга Евгения Григорьева, поможет увеличить доходы с аэропорта. На этом месте предусматривается многоярусный гараж.

Он заявил, что эффективность территории вокруг аэропорта находится на низком уровне. Там планируют также развивать банковскую и биржевую деятельность, чтобы повысить комфортабельность места для авиапассажиров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров