Власти Петербурга увеличат эффективность территории вокруг «Пулково»

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с городским правительством межевание территории города. Сообщается, что власти намерены повысить эффективность пространства вокруг аэропорта «Пулково».

В Смольном на заседании правительства и врио губернатора Александра Беглова обсудили проекты планировки и межевания городских территорий. Как передают «Невские новости», вокруг «Пулково» будет развиваться деловая зона, которая, по словам главы комитета по внешним связям Петербурга Евгения Григорьева, поможет увеличить доходы с аэропорта. На этом месте предусматривается многоярусный гараж.

Он заявил, что эффективность территории вокруг аэропорта находится на низком уровне. Там планируют также развивать банковскую и биржевую деятельность, чтобы повысить комфортабельность места для авиапассажиров.