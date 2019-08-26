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Беглов отметил необходимость цифровой версии генплана в Петербурге

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Беглов отметил необходимость цифровой версии генплана в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил городской генплан на заседании в Смольном. Вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко рассказал, что оцифровка генплана происходит в настоящее время.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов встретился с членами городского правительства на заседании в Смольном. Как передают «Невские новости», власти обсудили генеральный план. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что в настоящее время происходит его оцифровка.

Также стало известно, что комитет по градостроительству и архитектуре дает возможность увидеть электронную версию плана, которая отчасти появляется в «Яндекс.Картах». Там отображаются строящиеся объекты и графики выполнения работ.

Беглов заявил, что онлайн-доступ к генплану должен быть простым и качественным. Так, человек, покупающий квартиру, сможет понять по электронной карте, насколько хорош район и его инфраструктура.

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