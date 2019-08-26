Беглов поручил оцифровать городской бюджет Петербурга

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отдал поручение оцифровать городской бюджет. По его словам, это необходимо сделать, чтобы петербуржцы имели электронный доступ к документам.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости оцифровки городского бюджета. Как передают «Невские новости», такая мера позволит каждому петербуржцу посмотреть документы и понять, что будет происходить с городом и конкретным районом, какие изменения их ждут и как будут распределены средства.

Беглов заявил, что удобную электронную версию бюджета Петербурга создадут в ближайшее время. Также он обсудил с депутатами в Смольном проекты благоустройства территорий, строительство новых жилых домов и общественных учреждений, а также вопросы масштабирования практик по инициативному бюджетированию.