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Бутылки с бензином замаскировали под бомбу в клинике университета имени Мечникова

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Бутылки с бензином замаскировали под бомбу в клинике университета имени Мечникова

Санкт-Петербург, 26 августа. В больнице СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге был обнаружен опасный предмет. Людей эвакуировали из издания, сообщили в отделе по связям с общественностью учебного заведения.

Проверка помещений университета началась после сообщения об угрозе. В больничном корпусе был обнаружен якобы взрывной предмет.

«Обнаружен опасный предмет. На месте работают правоохранительные органы, — приводит ТАСС слова представителей учебного заведения. — Люди эвакуированы».

Бутылки с бензином замаскировали под бомбу в клинике университета имени Мечникова

Однако, как выяснилось, сообщение о бомбе не подтвердилось. Под опасным предметом подразумевались две бутылки с бензином, которые через провод были подключены к розетке. Взрывного устройства обнаружено не было.

Источники в университете предполагают, что в инциденте замешаны студенты. Экзамены на июньской сессии не смогли сдать около 70 человек.

Больница имени Петра Великого представляет собой базу Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Ежегодно в больнице лечатся около 40 тысяч больных.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва гранаты в жилом доме в Находке Приморского края.

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