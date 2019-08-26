Санкт-Петербург, 26 августа. Бюджет Петербурга увеличится на 12% в 2020 году. Такие данные представил глава городского комитета финансов Алексей Корабельников на первом из серии рабочих совещаний по подготовке проекта закона о бюджете.

Уточняется, что в 2020 году объем поступлений в бюджет Северной столицы составит 665 миллиардов рублей, при этом потратить в следующем году городские власти планируют 711,5 миллиарда рублей. Таким образом, в 2020 году дефицит бюджета Петербурга составит 46,5 миллиарда рублей. Однако уже в 2021 году власти Северной столицы намерены снизить дефицит до 36,4 миллиарда.

Кроме того, по оценке городского правительства, на 1 января 2020 года госдолг Петербурга составит немногим более 67 миллиардов рублей (это 11,1% от объема доходов).

«В 2024 году, я не исключаю, что мы уже выйдем на погашение долга, сокращение накопленных заимствований», — рассказал Корабельников.

Напомним, бюджет Петербурга за первое полугодие получил 304 миллиарда рублей доходов, а расходы составили 286 миллиардов рублей. Отмечается, что 33,4% принес налог на прибыль организаций.