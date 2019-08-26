Власти Петербурга намерены эффективно распределить бюджет на будущий год

Санкт-Петербург, 26 августа. Власти Петербурга провели «нулевое» чтение будущего городского бюджета. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, наиболее эффективное для Северной столицы распределение финансов будут обсуждать в течение следующих пяти дней.

Депутаты провели «нулевое» чтение будущего бюджета Петербурга в Мариинском дворце. По словам спикера городского парламента Вячеслава Макарова, дополнительная стадия обсуждения необходима, чтобы в дальнейшем избежать постоянных конфликтов, которые происходят каждый год. В течение следующих пяти дней власти будут обсуждать эффективное распределение ежегодно увеличивающихся финансов и определят сферы, в которые необходимо вложить деньги.

Одной из самых актуальных задач, по мнению председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, является качественный рост исполнения бюджетных назначений.

«Каждая копейка из городской казны должна отработать на 100%. Перед городом поставлены амбициозные задачи социально-экономического развития, повышения качества жизни населения. В таких условиях совершенно недопустимо превращать бюджетные средства в балласт, «замораживая» их на банковских счетах», – рассказал Макаров.

Отметим, что бюджет планируется с учетом дальнейшего благоустройства городского пространства, а также улучшения жизни горожан.