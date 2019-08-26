Стало известно, насколько подорожает проезд в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Проезд на общественном транспорте может подорожать в Петербурге уже в этом году. Как сообщил вице-губернатор города Евгений Елин, стоимость может возрасти на пять рублей.

Вице-губернатор Евгений Елин подтвердил, что плата будет незначительно повышаться. Так, по информации «Комсомольская правда в Петербурге», стоимость проезда на наземном транспорте возрастет до 42 рублей, а на метро – до 48–50 рублей.

Такие планы были озвучены в ходе обсуждения бюджета Петербурга на 2020–2022 год. Кроме того, власти намерены выделить на транспортную сферу порядка 46 миллиардов рублей, что сопоставимо с расходами на зарплаты работников бюджетных организаций и на коммунальные услуги.

Отметим, что в настоящее время проезд на наземном общественном транспорте Петербурга составляет 40 рублей, а на метро – 45 рублей.