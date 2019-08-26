Более 300 новых школ и детсадов построят в Петербурге за пять лет

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о строительства свыше 300 школ и детских садов в течение следующих пяти лет. Это необходимо для разгрузки уже существующих учебных заведений.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что в ближайшие пять лет в городе необходимо построить 112 школ и 189 детских садов. Как передают «Невские новости», сейчас некоторые уже существующие учебные заведения переполнены до 318%.

Беглов рассказал о таких планах на заседании Городского педагогического совета в концертном зале «Октябрьский». Он также добавил, что многие петербургские школы набирают классы по 35–40 человек вместо установленных 25. Сейчас в городе не хватает 26 тысяч мест для школьников и 37 тысяч мест для детсадовцев. Беглов поделился, что для строительства новых образовательных заведений в следующие пять лет необходимо 309 миллионов рублей.

Отметим, что в этом году обновили 83 школы, а в следующем году правительство планирует отремонтировать еще 89 учреждений.