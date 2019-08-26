Беглов считает необходимым повысить зарплату педагогам в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что необходимо повысить заработную плату преподавателям. Он считает, что сумма выплат педагогам должна подниматься вместе со средней зарплатой в городе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов посетил педагогический совет в концертном зале «Октябрьский» и заявил, что одной из первостепенных городских задач является повышение заработной платы преподавателям. Как передают «Невские новости», сумма выплат должна повышаться вместе со средней зарплатой в Петербурге.

Так, уже с начала этого учебного года Беглов решит вопрос о надбавках классным руководителям. Если раньше педагогический состав самостоятельно определял сумму дополнительных выплат, то теперь врио губернатора намерен установить единую стоимость классного руководства в Петербурге. По словам Беглова, эта сумма составит около пяти тысяч рублей и будет выплачена из городского бюджета.