Беглов наградил лучшие образовательные учреждения в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил ежегодный педагогический совет и наградил победителей конкурса образовательных учреждений.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выступил с приветственным словом на ежегодном педагогическом совете и вручил награды победителям конкурса лучших образовательных учреждений. Как передают «Невские новости», призовые места заняли те заведения, которые внедряют инновационные программы.

Кроме того, Беглов наградил победителей конкурса «Лучших руководителей образовательного учреждения Санкт-Петербурга» за 2019 год. Все награждения происходили на сцене в большом концертном зале «Октябрьский».

Добавим, что главной задачей педагогического совета является организация взаимодействия участников. Также такое мероприятие создает условия для творческого поиска преподавателей и стимулирует решение образовательных вопросов.