Единую сумму выплат для классных руководителей установят в петербургских школах

Санкт-Петербург, 26 августа. Ежегодное заседание Городского педагогического совета посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он назвал освобождение школы от бюрократии первостепенной задачей.

Врио губернатора Александр Беглов поучаствовал в ежегодном заседании Городского педагогического совета. Как передают «Невские новости», мероприятие обычно проводится с целью организации взаимодействия участников и решения различных образовательных вопросов.

На заседании обсудили оплату труда преподавателей, психолого-воспитательное содействие, капитальный ремонт школ и бюрократическую нагрузку. Последнее, как заявил Беглов, является очень важным вопросом для обсуждения, так как необходимо избавить учебные заведения от бюрократии.

Беглов пообещал официально установить единую сумму выплат для классных руководителей всех школ. Ранее такие надбавки каждая школа определяла самостоятельно.

Отметим, что сейчас достраиваются новые школы, многие из которых должны открыться уже к началу сентября. То же самое касается и детских садов.