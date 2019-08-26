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Названа дата закладки монумента подвигу жителей блокадного Ленинград в Иерусалиме

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Названа дата закладки монумента подвигу жителей блокадного Ленинград в Иерусалиме

Санкт-Петербург, 26 августа. Церемония закладки памятника героям блокадного Ленинграда пройдет уже 12 ноября в Иерусалиме. Сообщается, что мероприятие состоится в рамках Дней Санкт-Петербурга в Израиле.

Израильская и Петербургская стороны пришли к соглашению насчет места установки и облика монумента жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Как передает «Петербургский дневник», торжественное мероприятие по закладке первого камня памятника состоится во время Дней Санкт-Петербурга в Иерусалиме. Точная дата – 12 ноября.

Генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов рассказала, что огромное количество блокадников проживает на территории государства, но многие из них уже пожилые люди. Благодаря возведению монумента можно сохранить память о ленинградской блокаде для родственников петербуржцев, которые пережили эти военные дни.

Окончательный вариант монумента представляет собой обелиск, который символизирует жизнь. Он разорван в верхней трети изображением «пламени войны», который сжигает невинных жертв блокады.

Отметим, что завершение строительства памятника в Израиле может состояться в конце января 2020 года. Однако официальная дата до сих пор отсутствует.

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