Беглов смог кардинально преобразить Петербург за десять месяцев

Санкт-Петербург, 26 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проделал качественную работу не только по внешнему преображению города, но и по улучшению экономического состояния города. Известно, что за десять месяцев пребывания на посту он успел внести многие необходимые городу изменения.

Так, врио губернатора позаботился о выделении средств из федерального бюджета на строительство новых учебных учреждений и детских садов, большинство из которых откроются уже к началу сентября. По информации «Невские новостей», Беглов сократил рост тарифов на ЖКХ в Петербурге, благодаря чему стоимость необходимых горожанам ресурсов возросла лишь на 0,4% вместо предполагаемых 4,3%.

Главным его достижением считается организация проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого сейчас разрабатывается арт-парк на проспекте Добролюбова. Беглов прислушался к петербуржцам и вместо судебного квартала решил организовать удобную зону отдыха. Такую идею поддержал и глава государства Владимир Путин.

Кроме того, врио губернатора обновил порядка 120 километров дорожного полотна и занимается строительством новых станций метро. Также он поставил на личный контроль множество благоустраивающихся территорий Петербурга, многие из которых уже открылись для горожан.

Большое внимание Беглов уделяет появлению новых зеленых общественных пространств, поэтому обновление и комфортное обустройство парковых зон сейчас стоит на первом месте. Так, парк Малиновка с новыми скамейками и фонарями уже принимает горожан после благоустройств.