Кавказцы изрезали жителя Петербурга во время потасовки

Санкт-Петербург, 26 августа. Уроженцы Северной Осетии напали с ножом на жителя Петербурга и нанесли ему несколько ножевых ранений. Сообщается, что виновники были задержаны.

Драка между жителями Петербурга и приезжими из Северной Осетии закончилась ножевыми ранениями. Как передают «Невские новости», двое кавказцев устроили потасовку на улице Маршала Говорова ранним утром воскресенья и, по предварительным данным, применили нож против одного из своих оппонентов.

Известно, что пострадавшего петербуржца госпитализировали в ближайшую больницу с ранением грудной клетки, предплечья и левого уха. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Его брат, также участвовавший в драке, был обследован и отпущен с закрытым переломом носа.

Добавим, что в отношении кавказцев возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, когда все уже закончилось. Они задержали виновников потасовки и выясняют все обстоятельства инцидента.