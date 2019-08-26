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Воры обнесли на 2,4 миллиона квартиру предпринимательницы в Петербурге

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Воры обнесли на 2,4 миллиона квартиру предпринимательницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Грабители залезли в квартиру петербургской предпринимательницы и вынесли ценностей почти на 2,4 миллиона рублей. Сообщается, что женщина в этот момент отсутствовала дома.

Квартиру петербургской бизнесвумен в Московском районе обнесли практически на 2,4 миллиона рублей. Как передают «Невские новости», дорогие украшение дамы и личные накопления, которые были у нее дома, пропали в период с 23 по 25 августа.

Известно, что 40-летняя женщина, работающая замдиректора фирмы по перевозкам, вернулась в квартиру после двух часов дня и обнаружила, что входную дверь вскрыли отмычками. Петербурженка поняла, что в ее отсутствие из квартиры вынесли денег и драгоценностей на 2,38 миллиона рублей.

Отметим, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента и пытаются определить грабителей на камерах наблюдения, которые есть в подъезде и лифте дома. Уголовное дело по факту происшествия уже было возбуждено.

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