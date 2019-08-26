Петербуржец пытался зарезать соседа, но в итоге умер сам

Санкт-Петербург, 26 августа. Житель Петербурга нанес ножевое ранение соседу и пытался скрыться с места преступления. Сообщается, что нападавший выпрыгнул из окна многоэтажки и умер от полученных травм.

Петербуржец напал с ножом на своего соседа, приезжего из Ижевска, и нанес ему ранение. Как передают «Невские новости», виновный в инциденте попытался скрыться с места преступления и выпрыгнул из окна девятиэтажного дома.

Известно, что прибывшая на место происшествия бригада скорой госпитализировала и 25-летнего нападавшего, и его 29-летнего соседа. Однако в больнице петербуржец, который изрезал соседа, скончался от полученных после падения с высоты травм.

Добавим, что правоохранительные органы провели обыск квартиры, где произошел инцидент, и нашли там неизвестное коричневое вещество. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.