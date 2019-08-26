Уроженец Таджикистана развращал 13-летнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Молодой человек из Таджикистана развращал жительницу Петербурга. Как сообщает источник в правоохранительных органах, девочке в этом году исполнилось 13 лет.

Гражданин Таджикистана совершал развратные действия в отношении подростка в Колпинском районе Петербурга. Как сообщают «Невские новости», об инциденте стало известно от матери 13-летней девочки.

Известно, что 22-летний парень переписывался со школьницей и развращал ее, пока об этом не узнала 42-летняя мама девочки. Она обратилась в полицию и написала заявление на уроженца другой страны, обвинив его в слишком нескромных отношениях с ее дочерью.

Добавим, что правоохранительные органы задержали молодого человека и изъяли его мобильный телефон, где, по предварительным данным, есть переписка с девочкой. Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента и выясняет все обстоятельства произошедшего.