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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой под Петербургом

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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой под Петербургом

Санкт-Петербург, 25 августа. Серьезное ДТП произошло на 71-м км трассы 41А-007 в Ломоносовском районе, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла днем 25 августа, столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Honda. В результате ДТП пострадала автоледи за рулем иномарки и ее дети 2008 и 2009 года рождения.

Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Мотоциклист скончался от полученных травм на месте, пишут «Невские новости». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Ранее издание «Комсомольская правда — Петербург» сообщило, что на трассе «Сортавала» в Ленобласти произошло ДТП из-за перебегавшей дороги собаки. При столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

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