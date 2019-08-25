Турист из Австрии упал в лестничный пролет в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 августа. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодого австрийского туриста в Петербурге.

Инцидент произошел 24 августа на улице Рубинштейна. Медики скорой помощи нашли молодого парня с характерными для падения с высоты травмами.

Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии, через несколько часов пострадавший скончался. Установлено, что парень страдал сахарным диабетом.

По предварительным данным, у него могла закружиться голова, и он упал в лестничный пролет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее издание «Комсомольская правда — Петербург» сообщило, что женщину ограбил мужчина, с которым она распивала спиртные напитки в Приморском районе.