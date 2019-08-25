Петербуржцы устроили велопробег с флагами России в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 25 августа. Жители Красносельского района Петербурга с размахом отпраздновали День российского флага.

25 августа активисты провели велопробег с российскими флагами. Более 250 человек приняли участие в заезде на велосипедах.

Дети и взрослые, профессиональные велогонщики и любители после заезда собрались на площадке у Матисова канала. Здесь состоялся концерт, конкурсы и розыгрыши призов, пишут «Невские новости».

С 22 по 25 августа по всей России проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага. 24 августа на проспекте Сахарова в Москве на митинге-концерте собралось более 100 тысяч человек.

Фестивальные площадки ВДНХ за три дня посетили болеее 200 тысяч человек.