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Беглов внес в Заксобрание проект закона о сохранении парка Малиновка

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Беглов внес в Заксобрание проект закона о сохранении парка Малиновка

Санкт-Петербург, 25 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о результатах работы за неделю. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Беглов сообщил, что внес на рассмотрение Заксобрания Петербурга законопроект о включении парка Малиновка в реестр зеленых насаждений. Таким образом эту территорию защитят от застройки.

На этой неделе власти Петербурга открыли обновленный Пионерский парк и фонтан в Любашинском саду. Врио губернатора добавил, что городские власти уделяют внимание вопросу озеленения и благоустройства.

Параллельно ведется работа по сдерживанию роста тарифов, некоторые управляющие компании находятся на особом контроле. Важно контролировать действия УК.

С 1 июля идет ликвидация свалки на улице Салова, во время объезда Беглов проинспектировал ход работ. Ожидается, что место расчистят к середине октября.

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