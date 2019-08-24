Петербургские автомобилисты стоят в длинных очередях на границе с Финляндией

Санкт-Петербург, 24 августа. Длинные автомобильные очереди образовались у границы с Финляндией. Петербургские водители стоят на пропускных пунктах по несколько часов.

По данным сервиса Nagranitse.ru, пробки на автомобильных пунктах пропуска в Брусничном, Светогорске и Торфяновке. Самый большой затор образовался в Брусничном, в очереди порядка 200 машин.

«Тут очень много машин. До первого шлагбаума примерно 1,5 км», — пишут очевидцы в соцсетях.

Традиционно с начала весны петербуржцы едут на автомобилях в Финляндию. Пиковые нагрузки приходятся на майские праздники и летом.

Напомним, что с 1 сентября Финляндия ужесточает правила получения Шенгенской визы для российских граждан.

Путешественники, живущие в Петербурге, решили получить визу по старым правилам. По данным визового центра Финляндии, в августе к ним ежедневно стали обращаться порядка 5 тысяч человек.