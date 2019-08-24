Беглов открыл «двор мечты» в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 24 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал благоустройство двора на улице Маршала Захарова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Двор благоустроили с учетом пожеланий петербуржцев. Здесь появилось доступное, комфортное пространство для игры и отдыха. Проект активно обсуждался с привлечением общественников.

«Мы для вас постарались, в этом дворе появились три детские площадки и две спортплощадки. Это очень здорово», — сказал Беглов.

Одна из местных жительниц поблагодарила власти Петербурга за внимание к развитию городской среды. По ее словам, раньше у детей не было нормального пространства для прогулок и игр. А сейчас есть и полоса препятствий, и футбольное поле.