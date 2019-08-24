Беглов поручил снести заброшенный магазин в Купчино

Санкт-Петербург, 24 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил разобрать заброшенный магазин «Северная птицефабрика» во Фрунзенском районе.

В здании магазина несколько раз происходили пожары, на его территории неизвестные часто распивают алкогольные напитки и нарушают общественный порядок. По данным открытой кадастровой карты, на этом земельном участке нет зданий. Следовательно, магазин является незаконной постройкой.

«Нужно загнать сюда технику и снести. Это уже опасно, может начаться пожар», — распорядился Беглов, его цитируют «Невские новости».

Жители Купчино ранее обратились в администрацию Фрунзенского района и городской комитет имущественных отношений с просьбой разобрать здание. Но там ответили, что объектом займутся в начале октября.

Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал ход работ по ликвидации незаконной свалки на улице Салова. Ее должны устранить до 15 октября.

