Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов поручил снести заброшенный магазин в Купчино

271
0 Оставить комментарий

Беглов поручил снести заброшенный магазин в Купчино

Санкт-Петербург, 24 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил разобрать заброшенный магазин «Северная птицефабрика» во Фрунзенском районе.

В здании магазина несколько раз происходили пожары, на его территории неизвестные часто распивают алкогольные напитки и нарушают общественный порядок. По данным открытой кадастровой карты, на этом земельном участке нет зданий. Следовательно, магазин является незаконной постройкой.

«Нужно загнать сюда технику и снести. Это уже опасно, может начаться пожар», — распорядился Беглов, его цитируют «Невские новости».

Жители Купчино ранее обратились в администрацию Фрунзенского района и городской комитет имущественных отношений с просьбой разобрать здание. Но там ответили, что объектом займутся в начале октября.

Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал ход работ по ликвидации незаконной свалки на улице Салова. Ее должны устранить до 15 октября.
 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров