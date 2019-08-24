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Глава Фрунзенского района рассказал Беглову о ликвидации свалки на улице Салова

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Глава Фрунзенского района рассказал Беглову о ликвидации свалки на улице Салова

Санкт-Петербург, 24 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал работы по ликвидации незаконной свалки на улице Салова.

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов рассказал Александру Беглову о ситуации с мусором. По его словам, свалка занимает порядка 2,3 га.

Ликвидация свалки началась с 1 июля, все отходы свозят на специальные полигоны, работы планируют завершить к 15 октября. Власти ограничили доступ к этому объекту, здесь установлена система видеонаблюдения с 12 камерами, пишут «Невские новости».

Беглов отметил, что нужно привлекать к ответственности предпринимателей, которые устраивают незаконные свалки. По его поручению в Петербурге ликвидировали 96 свалок. До конца 2019 года планируется начать работу по расчистке еще 200 объектов с мусором.

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