Беглов рассказал, на какие средства отремонтировали Любашинский фонтан

Санкт-Петербург, 24 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что ремонт фонтана в Любашинском саду сделалали на средства, сэкономленные после аудита ГУП «Водоканал Петербурга».

Торжественное открытие обновленного фонтана с беседкой и мостиками для пешеходов состоялось в Любашинском саду. На церемонии присутствовал Александр Беглов.

Он рассказал, на какие средства был сделан ремонт фонтана по программе реконструкции «Фонтан для горожан». По его словам, был проведен аудит на предприятии «Водоканал Петербурга» и расторгнуты неэффективные контракты.

Благодаря этому удалось сэкономить средства для благоустройства. Беглов добавил, что еще два фонтана по этой программе восстановили на проспекте Королева и в саду 30-летия Октября.

«Здесь в 70-х годах был бассейн, потом был заброшен. Мы спросили жителей, жители проголосовали за то, чтобы был фонтан», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Напомним, что в апреле ГУП «Водоканал Петербурга» расторг контракт с поставщиком электроэнергии, который нарушил условия договора.