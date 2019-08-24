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Беглов открыл обновленный фонтан в Любашинском саду в Петербурге

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Беглов открыл обновленный фонтан в Любашинском саду в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл обновленный фонтан в Любашинском саду.

В рамках инициативы, предложенной Александром Бегловым, петербуржцы выбрали фонтаны, которые включили в программу реконструкции «Фонтан для горожан». Врио губернатора поздравил жителей Калининского района с открытием обновленного фонтана. 

Он попросил горожан активно взаимодействовать с властями Петербурга по поводу благоустройства города.

Беглов открыл обновленный фонтан в Любашинском саду в Петербурге

«Любашинский фонтан занял второе место. Более 30 тысяч жителей Калининского района проголосовали именно за то, чтобы фонтан был», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ремонт фонтана в Любашинском саду стал самым масштабным. Рабочие полностью разобрали устаревшую конструкцию, заменили инженерные коммуникации и обустроили беседку с двумя мостиками.

Ранее на этом месте находился уличный плавательный бассейн с асфальтированным дном без гидроизоляции. Теперь он превратился в первый фонтан в городе с мостиками для пешеходов.

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