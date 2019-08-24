Экс-участника шоу «Давай поженимся» из Петербурга подозревают в педофилии

Санкт-Петербург, 24 августа. Полиция задержала в Петербурге подозреваемого в совращении малолетних, сообщил источник в правоохранительных органах.

Предполагаемый педофил заманивал девочек к себе домой подарками и фотографировал их обнаженными. Правоохранители допрашивают подозреваемого, ведутся следственные мероприятия, пишут «Невские новости».

По данным СМИ, под подозрением находится бывший участник шоу «Давай поженимся». Мужчина называет себя бизнесменом, а свою квартиру — мини-отелем.

При этом он отрицает свою вину и утверждает, что это происки конкурентов, отмечает 78.ru. Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в развращении 11-летней девочки.