Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Экс-участника шоу «Давай поженимся» из Петербурга подозревают в педофилии

282
0 Оставить комментарий

Экс-участника шоу «Давай поженимся» из Петербурга подозревают в педофилии

Санкт-Петербург, 24 августа. Полиция задержала в Петербурге подозреваемого в совращении малолетних, сообщил источник в правоохранительных органах.

Предполагаемый педофил заманивал девочек к себе домой подарками и фотографировал их обнаженными. Правоохранители допрашивают подозреваемого, ведутся следственные мероприятия, пишут «Невские новости».

По данным СМИ, под подозрением находится бывший участник шоу «Давай поженимся». Мужчина называет себя бизнесменом, а свою квартиру — мини-отелем.

При этом он отрицает свою вину и утверждает, что это происки конкурентов, отмечает 78.ru. Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в развращении 11-летней девочки.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров