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Фигуристка Туктамышева провела утреннюю зарядку для петербуржцев

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Фигуристка Туктамышева провела утреннюю зарядку для петербуржцев

Санкт-Петербург, 24 августа. Большой праздник «Питерский заряд» с участием звезд российского спорта стартовал на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела для петербуржцев утреннюю зарядку. Эффективный комплекс упражнений горожанам продемонстрировали чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.

Спортивный праздник организовал городской комитет по молодежной политике в рамках форума «Выше крыши». Сам форум проходит в Петербурге с 21 по 24 августа в спорткомплексе «Юбилейный».

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