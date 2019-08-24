Фигуристка Туктамышева провела утреннюю зарядку для петербуржцев

Санкт-Петербург, 24 августа. Большой праздник «Питерский заряд» с участием звезд российского спорта стартовал на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела для петербуржцев утреннюю зарядку. Эффективный комплекс упражнений горожанам продемонстрировали чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.

Спортивный праздник организовал городской комитет по молодежной политике в рамках форума «Выше крыши». Сам форум проходит в Петербурге с 21 по 24 августа в спорткомплексе «Юбилейный».