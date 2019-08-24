Несколько победителей конкурса «Мой город – мои возможности» получат должности в администрации Петербурга

Санкт-Петербург, 24 августа. Глава Петербурга Александр Беглов пообещал максимально привлекать молодежь к управлению Северной столицей.

В Петербурге подвели итоги кадрового молодежного конкурса «Мой город — моя столица». В ходе церемонии награждения председатель комитета по молодежной политике администрации города сообщила, что некоторые из победителей получат должности в Смольном уже в ближайшее время.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что все участники конкурса, вне зависимости от достигнутых результатов, войдут в кадровый резерв города.

«Мы намерены максимально привлекать молодежь к управлению Петербургом. Этот конкурс — только начало большой и интересной работы по преображению города. В этом мы рассчитываем на вас, как на полноправных партнеров и соратников. Конкурс стал и для вас, и для нас отличной отправной точкой. Уверен, мы движемся в правильном направлении», — заявил, обращаясь к конкурсантам, Беглов.

Кадровый конкурс «Мой город — мои возможности» стартовал в Петербурге в мае текущего года. Его участниками стали молодые люди из разных регионов России. На конкурс было подано около 35 тысяч заявок, в финальную часть прошли 250 человек, 30 из которых стали победителями.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что администрации Петербурга удалось защитить от застройки ключевые для горожан парки города.