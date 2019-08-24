Детсад на 280 мест открыт в Московском районе Петербурга по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 24 августа. Детский сад №45 из двух корпусов введен в эксплуатацию на юге Петербурга по поручению главы города Александра Беглова.

Торжественная церемония открытия корпусов детсада на Дунайском проспекте, 29 к.4 и проспекте Космонавтов, 102 к.2 состоялась накануне. Ее участниками стали будущие воспитанники, их родители и сотрудники образовательного учреждения. Как отмечают в администрации Северной столицы, в сентябре детский сад примет 280 детей. Его открытие стало первым шагом в создании полноценной образовательной и социальной инфраструктуры в недавно построенном квартале Московского района. Здесь также планируется строительство школы и поликлиники.

Ранее ход работ по возведению образовательного учреждения проинспектировал руководитель Петербурга Александр Беглов. Тогда в ходе разговора с главой Московского района он поручил открыть новый детский сад 23 августа.

Отметим, в детском саду есть бассейн, залы для занятий спортом и музыкой, современный пищеблок, медпункт и помещения для кружков. Сад оборудован всем необходимым для маломобильных людей, в каждом из корпусов есть лифт и пост охраны.