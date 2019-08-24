Беглов подписал постановление о введении нового прожиточного минимума в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 августа. Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ, устанавливающий новый прожиточный минимум для петербуржцев.

Постановление за подписью Беглова опубликовано на официальном сайте администрации Петербурга. Как следует из документа, прожиточный минимум для трудоспособного населения за II квартал текущего года установлен в размере 12 584 рубля, для пенсионеров этот показатель составляет 9303 рубля, для детей 11 176 рублей, в среднем на душу населения — 11 465 рублей.

Накануне Минтруд России установил новый размер прожиточного минимума во II квартале 2019 года. По стране он составляет 11 185 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом в среднем этот показатель вырос на четыре процента. Как пояснили в министерстве, увеличение связано с ростом цен на продукты питания.

Напомним, величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни россиян. Этот показатель используется при разработке социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, различных пособий и других социальных выплат.

Как отмечает «Газета.ру», минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму работающего человека.