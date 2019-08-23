Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Беглов наградил победителей конкурса «Мой город — мои возможности» на форуме «Выше крыши»

46
0 Оставить комментарий

Беглов наградил победителей конкурса «Мой город — мои возможности» на форуме «Выше крыши»

Санкт-Петербург, 23 августа. Глава Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурса «Мой город  — мои возможности» на Всероссийском молодежном форуме «Выше крыши», который прошел в Северной столице.

Беглов отметил, что Петербург всегда умел ковать кадры высочайшего класса. Он высоко оценил молодость, талант и целеустремленность участников конкурса. 

«Правительство Санкт-Петербурга объявило программу: 35 на 35. Это наш выбор — выбор будущего. Программа 35 на 35 — это ваше будущее, ваши возможности. Наш конкурс — это начало общего пути. Вместе мы сделаем многое», — заключил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов подчеркнул, что объективность оценивания подтверждена наблюдательным советом и не может быть поставлена под сомнение.

Ранее Александр Беглов посетил Кировский район Санкт-Петербурга.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров