Петербургский ватерполист умер во время тренировки в Болгарии

Санкт-Петербург, 23 июля. Профессиональный ватерполист Виталий Смирнов из Петербурга скончался в Болгарии. Как сообщила пресс-служба Федерации водного поло страны, трагедия произошла во время обычной тренировки.

Петербургский 15-летний ватерполист умер на сборах в Болгарии во время привычной тренировки. Как передает «КП СПБ», молодой человек отправился на спортивные занятия днем 22 августа и не смог пережить обычную нагрузку.

Подающий надежды ватерполист Виталий Смирнов был известен своей победой на Спартакиаде 2019 года. К своим 15 годам он успел заработать звание КМС по данному виду спорта и хотел пополнить ряды юниорской сборной России.

Знакомые петербуржца попросили поддержки у всех неравнодушных и объявили сбор средств на проведение похорон ватерполиста.

Отметим, Федерации водного поло страны подтвердила, что Виталий скончался, и выразила свои искренние соболезнования родным и близким спортсмена. Официальная причина смерти неизвестно, однако есть предположение, что у молодого человека не выдержало сердце.