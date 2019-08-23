Совершивший восхождение на Эльбрус инвалид-колясочник стал сотрудником СК в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Бывший спецназовец, инвалид-колясочник, покоривший Эльбрус, Николай Евтух пополнил ряды Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Как сообщает СК РФ, Евтух проявил себя как мужественный офицер, поэтому был принят на службу.

Совершивший восхождение на Эльбрус инвалид-колясочник Николай Евтух стал сотрудником академии СК России в Петербурге. Как передает «Пятый канал», петербуржца признали истинным патриотом Отечества, который видит смысл жизни в служении народу и сохранении чести мундира.

Известно, что Кавалер ордена Мужества Николай Евтух совершил восхождение на Эльбрус в составе спецназа «Тайфун». СК Кабардино-Балкарской республики и Ставропольского края поучаствовали в организации вылазки на самую высокую европейскую гору. Сам подъем инвалида-колясочника осуществлялся с помощью специальных саней и других участников восхождения.

Отметим, что подъем на Эльбрус был посвящен погибшим родным и товарищам ветеранов-спецназовцев.