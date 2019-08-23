Профсоюзы Петербурга оценили работу Беглова по ограничению роста тарифов ЖКХ

Санкт-Петербург, 23 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проделал важную работу для снижения роста тарифов ЖКХ. Это было высоко оценено председателем «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимиром Дербиным.

Как заявил Дербин, Александр Беглов поспособствовал остановке роста тарифов на основные коммунальные услуги в Петербурге. Благодаря врио губернатора, установленные цены на услуги ЖКХ должны продержаться до конца этого года. Беглов провел работу по оптимизации расходов тех организаций, которые снабжают население всеми необходимыми ресурсами, пишет Inforeactor.

Председатель «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин отметил успехи Беглова в сфере ЖКХ. Он также рассказал, что пока заработная плата работников компаний не снижается, поэтому работа по снижению тарифов проводится правильно.

Известно, что последний раз стоимость коммунальных услуг в Северной столице увеличилась на 0,4% вместо предполагаемых 4,3%. Беглов проследил за тем, чтобы компании-поставщики убрали все необоснованные расходы из базы тарифов. Это и позволило прекратить рост цен на коммунальные услуги.