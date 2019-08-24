Жители Автово поблагодарили руководство Петербурга за благоустройство дворов

Санкт-Петербург, 23 августа. В редакцию Федерального агентства новостей пришло письмо от благодарных жителей Автово, в котором они с восторгом пишут о благоустройстве своих дворов.

Житель дома по Автовской улице Олег Каштанов восхитился изменениями, которые произошли в его дворе. Он отметил, что местные жители давно мечтали о благоустройстве этой территории, однако их просьбы в прежние годы оставались без внимания.

«Мы живем здесь более 40 лет и никогда не видели такой красоты! — радуется Каштанов. — У нас во дворе были ямы, которые мы раньше самостоятельно засыпали битым кирпичом или щебнем. Вокруг вестибюля метро было не проехать, настолько плохая там была дорога, и никто из администрации не хотел ничего делать — мы писали жалобы, но без толку. И вот этим летом к нам приехала техника, сняли старый асфальт, поменяли дренаж, ограды, поребрики, уложили идеально ровный асфальт и даже качественно промазали все швы битумом. Впервые такое отношение к работе вижу. Потом взялись за детские площадки: они стали чистыми, яркими и безопасными. Даже сейчас, летом, там полно детей — мы и не думали, что в нашем районе их так много! Раньше все обычно выезжали из района погулять в другие места. Сейчас внукам отсюда уезжать не хочется: все развлечения в собственном дворе. Я не могу увести внуков с детской площадки».

Действительно, в Автово заканчиваются работы по комплексному благоустройству кварталов, ограниченных улицами Автовской, Маринеско, Зайцева и проспектом Стачек.

Как пояснили ФАН в администрации Кировского района, так реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и проект «Родной район». На территории площадью 26,6 тысячи квадратных метров идут работы по замене старого игрового и спортивного оборудования, озеленению территории, ремонту тротуаров и внутриквартальных проездов, освещению детских площадок. Общая стоимость работ составляет 63 миллиона рублей.

Теперь ранее темные неблагополучные детские площадки светятся огнями, зовут малышей на множество разнообразных качелей и горок. Во дворах появились прекрасно оборудованные велодорожки, секции тренажеров и другое оборудование.

В качестве доказательства произошедших изменений местные жители прислали в редакцию свое видео, где запечатлены дети и родители на новенькой площадке.