Стало известно, какой район Петербурга лидирует по количеству преступлений

Санкт-Петербург, 23 августа. Невский район Петербурга признали лидером по числу совершенных в нем преступлений. Как сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти, еще в прошлом году первую строчку занимал Выборгский район.

Районы Петербурга распределили по количеству совершенных в них преступлений. Оказалось, что самое большое число криминальных ситуаций возникали в Невском районе. Как сообщает «Петербургский дневник», там зафиксировали 2666 преступлений за первую половину 2019 года. Вторую строчку рейтинга занимает Калининский район с 2522 случаями, далее располагаются Выборгский район – 2206, Приморский – 2069.

Правоохранители также выявили примерно по 1700 криминальных случаев в Центральном, Московском, Красногвардейском и Красносельском районах. Количество преступлений снизилось во Фрунзенском и оказалось практически равным с показателями Кировского района.

Менее опасным по количеству преступлений и спокойным был назван Кронштадт, где их произошло всего 199. В соотношении жителей района и числа криминальных ситуаций лидирует Адмиралтейский. По количеству убийств первую строчку занимает Петроградский район.