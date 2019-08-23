Бегло вручит премии имени Александра Невского в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о присуждении премии имени Александра Невского десятерым лауреатам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, награду «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» будут вручать 12 сентября.

Беглов подписал постановление о вручении премии «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия». Ее присуждают за высокие личные достижения, которые оцениваются как добросовестное служение городу и приверженность нравственным и культурным идеалам. Как передают «Невские новости», десять лауреатов будут награждены уже 12 сентября на праздновании Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Известно, что премия имеет шесть номинаций, среди которых «Возрождение», «Патриотизм», «Благотворительность», «Служение», «Единство и мужество» и «Созидание». Церемония награждения будет организована петербургским комитетом культуры.