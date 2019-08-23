Спорткомплекс «Арена» в Петербурге открыли после ремонта

Санкт-Петербург, 23 августа. Спортивный комплекс «Арена» открылся после ремонта, который был произведен по указанию врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Сообщается, что на торжественной церемонии открытия присутствовали депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Игонин и глава спортивного комитета Наталья Антюх.

Торжественное открытие спортивного комплекса «Арена» состоялось сегодня в Красногвардецском районе Петербурга. Как сообщают «Невские новости», строительство стадиона началось еще в 90-х годах, однако тогда не хватило средств на окончание работ. Тем не менее футбольное поле там все-таки появилось в 2011 году, а возведение комплекса было возобновлено осенью 2018 года по поручению главы Петербурга Александра Беглова.

Руководитель районной администрации Евгений Разумишкин проследил за ходом благоустройства площадки, и к назначенному сроку комплекс был готов. Известно, что на работы потратили порядка 76 миллионов рублей. Теперь там есть новые раздевалки с душевыми и санузлами, спортивная мебель, медкабинет, тренерская, гардероб и обустроенный холл. Также появились полноразмерное поле для футбола из искусственной травы, мини-поле и воркаут-площадка.

Открытие спорткомплекса началось с футбольного матча двух команд. На церемонию приехали с поздравлениями глава спортивного комитета Наталья Антюх и бывший футболист, который теперь является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, Алексей Игонин.

Отметим, что все ключевые работы в районе, по словам Разумишкина, завершены.