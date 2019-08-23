В Госдуме высоко оценили стратегию Беглова по развитию системы транспорта в Петербурге

Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил о необходимости развивать транспортную систему Петербурга и оценил усилия врио губернатора Северной столицы Александра Беглова в этом направлении.

Глава Петербурга Александр Беглов намерен существенно усовершенствовать транспортную систему Северной столицы; в скором времени жители и гости Петербурга смогут добраться до центра города в течение 15 минут. Об этом Беглов рассказал на дебатах кандидатов в губернаторы.

Градоначальник добавил, что с 1 сентября откроются три новые станции Фрунзенского радиуса, в ближайшие годы планируется открытие еще семи станций. Беглов затронул и основные проблемы, с которыми сталкивается город. Он осудил недобросовестных подрядчиков, выполнявших работы при строительстве станций, которые были недавно введены в эксплуатацию.

«Все, кто экономил на материалах, будут лишены госконтрактов», — сказал Беглов.

Также он напомнил, о задолженности по заработной плате перед рабочими «Метростроя». Долгое время сотрудники компании не могли получить свои честно заработанные деньги, но благодаря усилиям городских властей проблема была решена. Кроме того, удалось устранить угрозу банкротства самого «Метростроя».

Стоит напомнить и о том, что правительство города ведет переговоры с федеральным центром о софинансировании строительства метрополитена в Санкт-Петербурге.

Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей всецело поддержал план Беглова в части развития транспортной системы.

«Считаю, что и дальше нужно строить [новые станции] и развивать метрополитен. Потому что Петербург — город с населением более пяти миллионов человек. И, как мы знаем, если в городе проживает больше трех миллионов человек, в нем обязательно должно быть метро, поскольку это самый быстрый социально значимый и эффективный вид транспорта, который доставляет пассажиров до нужного пункта назначения. И второе, чтобы мне хотелось отметить: я благодарен врио губернатора за то, что он начинает развивать скоростной трамвай», — говорит парламентарий.

Также политик позитивно оценил начинания Александра Беглова и признал его эффективность как хозяйственника.

«Я оцениваю их положительно», — подытожил Евгений Москвичев.

Отметим в дебатах приняли участие четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

На тему развития транспорта и городской среды в целом высказались все претенденты на пост губернатора Петербурга. Владимир Бортко считает, что система ОТ должна быть пересмотрена. Надежда Тихонова заявила, что для повышения качества жизни петербуржцев нужно развивать экологический и строительный кластеры. По мнению Михаила Амосова, нужно принять генеральный план Петербурга и учитывать мнение жителей Северной столицы при принятии ключевых решений.