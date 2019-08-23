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Тестовый запуск электрички из Петербурга в Финляндию пройдет 28 сентября

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Тестовый запуск электрички из Петербурга в Финляндию пройдет 28 сентября

Санкт-Петербург, 23 июля. Впервые электричку из Петербурга в Финляндию отправят уже 28 сентября. Сообщается, что это будет тестовый прогон нового вида транспортного сообщения.

Первый пробный рейс электрички из Петербурга в Финляндию пройдет 28 сентября. Как передает «Комсомольская правда в Петербурге», тестовый прогон позволит понять, можно ли запустить поезд на постоянной основе. Впервые электричка перевезет пассажиров из Северной столицы до вокзала финской Иматры.

Известно, что во время первого рейса в поезде будут присутствовать российские и финские железнодорожники и чиновники. Их доставят до станции Антатранска в Финляндии 28 сентября. Возможно, в тестовом прогоне будет участвовать поезд, который может работать как на электричестве, так и на дизеле.

Отметим, что рейс совершат, прежде всего, для того, чтобы создать карту развития железнодорожных перевозок на этом маршруте. Если тестовый запуск пройдет успешно, то петербуржцы и жители Финляндии смогут быстрее добираться до нужного места с меньшим количеством денежных затрат.

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