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Петербуржцы меньше всего денег тратят на алкоголь и образование

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Петербуржцы меньше всего денег тратят на алкоголь и образование

Санкт-Петербург, 23 августа. Жители Петербурга самую малую часть ежемесячного бюджета тратят на алкоголь, сигареты. Кроме того, по расходам на образование Северная столица также не находится в лидирующих позициях среди всех городов России.

Петербуржцы в среднем тратят на алкоголь и сигареты 2,7 процента от ежемесячного бюджета. Как передает «Комсомольская правда в Петербурге», основная часть средств, а точнее — больше половины от ежемесячного заработка, уходит на питание, непродовольственные товары и оплату счетов. Причем, как указывается в рейтинге Росстата, петербуржцы тратят 25 процентов от этой суммы на мясные продукты. Также порядка 16 процентов от общей суммы горожанин расходует на транспорт.

А вот сигареты, алкоголь и образование находятся в списке трат на последних позициях. Причем на обучение уходит лишь 0,5 процента от общего заработка. Чуть выше этих позиций расположилось здравоохранение, на которое уходит тоже не так много – лишь 3,3 процента.

Кроме того, указывается, что в прошлом году траты каждого петербуржца составляли в среднем 44 тысячи рублей, а по стране эта сумма составляла около 27 тысяч рублей.

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