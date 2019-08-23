Фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправлен на финальные испытания в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Фрегат «Адмирал флота Касатонова» отправлен на последние заводские испытания. Как сообщает пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь», по итогам финальных проверок судно может пополнить состав Северного флота.

Последние заводские испытания фрегата «Адмирал флота Касатонова» будут длиться до декабря 2019 года. Командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин подтвердил, что судно уходит в достаточно долгое плавание, которое позволит подготовить корабль к предстоящей службе в составе флота.

«Завод построил современный корабль 21-ого века, и его уже успели окрестить «Хозяином морей». Очень почетно служить на новейшем корабле, где применены многие передовые технологии», – поделился Рогатин.

Известно, что фрегат предназначен для выявления и уничтожения наземных объектов и подводных лодок, поражения десантных отрядов, кораблей и конвоев, а также для обороны судов и других стратегических задач. Кроме того, «Адмирал флота Касатонова» будет также защищать гражданские судна и производственные пункты в опасных районах Мирового океана.

Отметим, что фрегат имеет длину 135 метров, а его ширина составляет 16 метров. Он рассчитан на команду от 170 человек. Строительством корабля занимается завод «Северная верфь», который уже произвел более 600 судов.