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Грабитель угрожал пистолетом в петербургском салоне связи

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Грабитель угрожал пистолетом в петербургском салоне связи

Санкт-Петербург, 23 августа. Неизвестный мужчина заявился в один из салонов связи Петербурга и совершил ограбление. Как сообщает источник в правоохранительных органах, преступник угрожал сотрудникам пистолетом.

Неизвестный житель Петербурга совершил ограбление местного салона связи. Как передают «Невские новости», мужчина заявился в помещение на Комендантском проспекте и начал угрожать сотрудникам предметом, который выглядел как пистолет.

Известно, что преступник вынес из салона связи, находящегося в одноэтажном торговом павильоне, порядка 118 тысяч рублей. Все деньги находились в кладовой организации. Замдиректора салона связи обратился в полицию и написал заявление по факту кражи.

Отметим, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления и занимаются поиском злоумышленника. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

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