Мужчину, ограбившего бордель, задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Полиция задержала петербургского грабителя, который вынес из борделя 85 тысяч рублей. Как сообщает источник в правоохранительных органах, еще один виновный в этом преступлении остался на свободе.

Полиции удалось задержать пока только одного преступника, который совершил ограбление петербургского борделя. Как передают «Невские новости», ранее двое мужчин заявились в заведение и вынесли оттуда 85 тысяч рублей.

Известно, что инцидент произошел в одном из петербургских борделей. Неизвестные мужчины представились клиентами и попали в помещение. Однако пришли они не за интимными услугами, а за деньгами. Так, грабители напали на работницу заведения с электрошокером и забрали у нее 85 тысяч рублей наличными купюрами.

Отметим, что о происшествии стало известно от пострадавшей при ограблении женщины, которая сразу обратила в правоохранительные органы. Сейчас полиция продолжает поиск второго преступника и решает вопрос о заключении обоих грабителей под стражу.