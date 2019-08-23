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Петербуржец совращал семилетнюю девочку все лето

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Петербуржец совращал семилетнюю девочку все лето

Санкт-Петербург, 23 августа. Неизвестный петербуржец развращал маленькую девочку на протяжении всего летнего сезона. Как сообщает источник в правоохранительных органах, ребенку в этом году исполнилось только семь лет.

Житель Петербурга приводил маленькую девочку в квартиру и на протяжении всего лета вступал с ней в половую связь. Как сообщают «Невские новости», 33-летняя мама ребенка обратилась в полицию и написала заявление, как только ей стало известно, что незнакомый мужчина имел постоянные встречи с ее дочерью в Красногвардейском районе города.

Известно, что маленькой петербурженке в этом году исполнилось семь лет и ничего, кроме имени, она о мужчине не знала.

Отметим, что правоохранительные органы проводят проверку по факту преступления в отношении несовершеннолетней жительницы Петербурга и занимаются поиском виновного.

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