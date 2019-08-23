Беглов и члены городского правительства проведут для школьников Петербурга «уроки блокады»

Петербург, 23 августа. Глава Петербурга Александр Беглов и члены правительства города проведут в школах «уроки блокады» в начале учебного года.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» градоначальник рассказал, что руководители городского правительства проведут в каждом классе «урок блокады».

«Наши дети должны знать и помнить, как сложно и тяжело было во время блокады. И как те же самые девчонки и мальчишки, которые жили в то время, переносили все тяготы и писали свою историю. Историю детского мужества», — рассказал Беглов.

Напомним, в 2019 году Петербург отметил 75-летия освобождения от блокады, 8 мая в концертном зале «Октябрьский» прошло торжественное мероприятие, на котором Александр Беглов поздравил участников Великой Отечественной войны и блокадников.

Ранее эксперт Федерального агентства новостей, публицист и писатель-историк Николай Стариков в своей колонке поделился размышлениями о блокаде Ленинграда.