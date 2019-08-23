Беглов заявил, что петербургские школы 1 сентября примут более 60 тысяч первоклассников

Санкт-Петербург, 23 августа. В новом учебном году в образовательные заведения города Петербурга пойдут 511 380 школьников. Об этом в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» заявил градоначальник Петербурга Александр Беглов.

«У нас будет 60 070 первоклассников. Откроются 2163 первых класса», — заявил глава города.

Беглов рассказал, что первоклассников примут 684 школы. Всего в 2019 году было отремонтировано 83 школы, девять — построили в этом году, а две школы будут сданы до конца года.

Градоначальник обратил внимание, что из-за роста населения, городу в ближайшее пять лет понадобятся еще 84 новые школы и 169 детских садов.

Ранее Александр Беглов проверил новую школу №619 на Кондратьевском проспекте. Она рассчитана на 825 мест. В ней появится пять первых классов. А также откроют набор в классы со второго по восьмой.